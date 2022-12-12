Венгрия против дополнительных санкций, влияющих на поставки нефти и газа, - Сийярто

Венгрия на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник выступила против санкций в отношении энергетического сектора России и включения в санкционный список нескольких граждан РФ.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр повторил распространяемый венгерской стороной тезис, что считает политику санкций Европейского Союза "провальной" и что "до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик".

По словам Сийярто, в понедельник вечером в Брюсселе состоится встреча постоянных представителей ЕС, где в повестку дня будет возвращен девятый пакет санкций против России. Глава МИД Венгрии отметил, что во время предварительных дискуссий Будапешт ориентировался на то, чтобы "не был нанесен ущерб национальным интересам Венгрии и не был поставлен под угрозу поставок энергоносителей", в том числе и для ядерной энергетики.

"Для нас было важно, чтобы этот пакет никак не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не были включены никакие дополнительные санкции, которые влияли бы на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь", – отметил он.

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Также, добавил Сийярто, Венгрия обратилась с просьбой об исключении нескольких лиц из санкционного списка, поскольку считает, что "внесение определенных российских чиновников в санкционный список создает серьезные риски, перекрывая все еще остающиеся открытыми каналы коммуникации".

Глава венгерской дипломатии повторил, что переговоры для решения войны в Украине необходимы, и "если мы наложим санкции на политиков, которые важны для диалога, мы фактически отказываемся от надежды на мир, а отказываться от надежды на мир значит быть на неправильной стороне истории" .

Напомним, 7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.