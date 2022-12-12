Венгрия против дополнительных санкций, влияющих на поставки нефти и газа, - Сийярто
Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Министр повторил распространяемый венгерской стороной тезис, что считает политику санкций Европейского Союза "провальной" и что "до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик".
По словам Сийярто, в понедельник вечером в Брюсселе состоится встреча постоянных представителей ЕС, где в повестку дня будет возвращен девятый пакет санкций против России. Глава МИД Венгрии отметил, что во время предварительных дискуссий Будапешт ориентировался на то, чтобы "не был нанесен ущерб национальным интересам Венгрии и не был поставлен под угрозу поставок энергоносителей", в том числе и для ядерной энергетики.
"Для нас было важно, чтобы этот пакет никак не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не были включены никакие дополнительные санкции, которые влияли бы на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь", – отметил он.
Также, добавил Сийярто, Венгрия обратилась с просьбой об исключении нескольких лиц из санкционного списка, поскольку считает, что "внесение определенных российских чиновников в санкционный список создает серьезные риски, перекрывая все еще остающиеся открытыми каналы коммуникации".
Глава венгерской дипломатии повторил, что переговоры для решения войны в Украине необходимы, и "если мы наложим санкции на политиков, которые важны для диалога, мы фактически отказываемся от надежды на мир, а отказываться от надежды на мир значит быть на неправильной стороне истории" .
Напомним, 7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.