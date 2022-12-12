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Нидерланды готовы принять у себя трибунал по военным преступлениям в Украине, - МИД

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Нидерланды готовы принять у себя трибунал по военным преступлениям в Украине, - МИД
Нидерланды могут принять у себя специальный трибунал для суда над виновными в войне России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если есть необходимость в таком трибунале по агрессии, его можно создать в Гааге", - сказал министр.

Ранее с аналогичным предложением выступили в Палате представителей демократы от партии D66, причем это предложение нашло поддержку большинству.

По словам Хукстры, "необходимо рассмотреть все варианты, ведущие к судебному преследованию за эти преступления". Он отмечает, что такому трибуналу нужна "широкая международная политическая и финансовая поддержка", равно как и то, что трибунал не должен вмешиваться в работу уже работающего в Гааге Международного уголовного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по России, - руководитель Минюста Малюська

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Evgeny N
    "трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі." Джерело: https://censor.net/ua/n3386595

    Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
  • Історик Воєнрук
    Трибунал має працювати В УКРАЇНІ. Буча,Ізюм,Нікополь,Херсон і т.д. -на вибір.
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