Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю сделать шаг к дипломатическому урегулированию, который заключается в начале вывода российских войск с международно признанной территории Украины на Рождество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу президента.

"Предлагаем России осуществить конкретный и содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздника – это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии", - заявил Зеленский, выступая посредством видеосвязи перед лидерами стран G7.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", - добавил он.

Если Россия осуществит это, как отметил президент Украины, то будет обеспечена и надежная остановка боевых действий.

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Зеленский также подчеркнул, что "ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят - дальнейшего противостояния с миром или, наконец, завершения агрессии".

"Оккупант должен уйти. И это обязательно произойдет. Я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас – к Рождеству", – отметил Зеленский.