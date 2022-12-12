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Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума, - Порошенко

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Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума, - Порошенко
Россия использует для бомбардировок украинской территории крылатые ракеты Х-55, которые Украина в свое время передала РФ по условиям Будапештского меморандума – соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в эфире британского телеканала GB News заявил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы являемся свидетелями того, что массированные удары с использованием крылатых ракет и иранских беспилотников являются ежедневной проблемой Украины. И это однозначно очень опасный союз России и Ирана для нападения на Украину", – сказал Порошенко.

"Это – опасность для всего мира. Вместе с иранскими беспилотниками они используют крылатые ракеты. Я хочу напомнить вам, что это ракеты X-55. Я сомневаюсь, что все это понимают, но мы передали их России по условиям Будапештского меморандума. Украинские ракеты были" переданы, когда Украина получила гарантии безопасности от всего мира, и теперь эти ракеты возвращаются к нам", – отметил лидер "ЕС".

"Это прямая ответственность Путина. И Пригожина, который является командиром ЧВК "Вагнера", правой руки Путина. Это ответственность кремлевской верхушки. Так что нам нужно много работать над созданием трибунала для Путина, чтобы посадить его за решетку в Гааге", - подчеркнул Порошенко.

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    Американці не наполягали на тому, що неядерні ракети треба було віддати москалям... Це уже Кучма постарався, типу за газ віддав.
  • Андрій Саган
    американці свої інтереси захищали,івони їх захистили,не їх вина,що наші блюдолизи при першому же проханні віддали зброю якак гарантувала безпеку їх держави на 100%, це була просто безцінна річ,і тільки останній дибіл міг віддати ядерну зброю. В тому,що наші все просрали,винні не американці,вони свої інтереси защищали,і захистили,нашим продажним шкурам треба у них ще довго учитися як добиватися того що потрібно для своєї країни.
  • House Voter
    Треба викопати Кравчука з могили. Це його дітище, навіть якщо підписав його Кучма.

    Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:

    - Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
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