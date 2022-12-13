Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, - Reuters

По данным Reuters, из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, имеющие высокий уровень отказов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Они (Россия) взяли боеприпасы из устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал он на условиях анонимности.

По оценкам Пентагона, при условии такой же интенсивности огня и отсутствия поставок из других стран - в частности Ирана и Северной Кореи - Россия исчерпает все пригодные боеприпасы к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью пригодными артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - сказал чиновник.

Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или, когда они приземлятся, что они взорвутся".

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