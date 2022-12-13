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Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, - Reuters

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Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, - Reuters
По данным Reuters, из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, имеющие высокий уровень отказов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Они (Россия) взяли боеприпасы из устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал он на условиях анонимности.

По оценкам Пентагона, при условии такой же интенсивности огня и отсутствия поставок из других стран - в частности Ирана и Северной Кореи - Россия исчерпает все пригодные боеприпасы к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью пригодными артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - сказал чиновник.

Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или, когда они приземлятся, что они взорвутся".

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Топ комментарии

  • stels400
    Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
  • дмитрий a4f273bf
    Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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