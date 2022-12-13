Байден о западной поддержке Украины: "Мы сплочены как никогда"

Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины со стороны западных стран показателем сильной сплоченности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

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По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.