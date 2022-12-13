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Байден о западной поддержке Украины: "Мы сплочены как никогда"

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Байден о западной поддержке Украины: "Мы сплочены как никогда"
Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины со стороны западных стран показателем сильной сплоченности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

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По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.

Топ комментарии

  • Andry Moon
    Згуртовано запустили кацапів на Олімпіаду.
    Вони трошки почали ссятись, але ви знову довели що їм нема чого боятись. Бабло знову перемогло...
  • Ан Мур
    Олег Пономарь:
    "Расскажу для тех, кто не живет в Северной Америке, - о чем говорит Байден.
    Байден очень мало говорит о России, Украине, войне в частности и внешней политике вообще. Это политическая мудрость. Американцев волнуют реальные вещи повседневной жизни - рабочие места, цены и инфляция (цены на бензин), наличие товаров (цепочка поставок) в супермаркетах, здравоохранение и тд.
    И Байден ездит по стране и обо всем этом говорит и не только, но и - делает. Безработица сейчас самая низкая, цены на бензин опустились до довоенного (февраль этого года) уровня и тд., ковид побежден и тд.

    А Украине Байден помогает тихо, но беспрерывно. Только не кричит об этом, чтобы не кормить бесплатно Такера Карлсона и Трампа, чтобы они не кричали (хотя они и так кричат, что Байдена интересует только Украина, но не американский народ).
    Я сегодня в интервью Голосу Америки сказал, что Байден прислал Украине почти 30 пакетов военной помощи со времени начала войны, а это - один пакет в полторы недели (три пакета в місяць, один раз за декаду) И это делается без шума и пыли.
  • три - пятнадцать
    9 місяців кацапня відсмоктує - це ленд ліз, чи вам саме слово?
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