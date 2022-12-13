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США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи для Украины, - Белый дом

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США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи для Украины, - Белый дом
Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о выделении помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления",- отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры будут ослаблены.

"Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу Украине и украинскому народу", - подчеркнул Салливан.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Яр Холодний
    "А нєхрен "снить" что-папало! Падобные сны неоспоримо свидетельствуют о "разброде и шатании" в мозговой деятельности гражданина великой Рассии и низком уровне его патриотичности Более того - усматриваются тенденции к паникёрству!!! Сны у граждан России должны отличаться образцовой патриотичностью и преданности политике правительства!"
  • Андрей Ивашкевич
    Бляха. Саліван, пора вже надати щось, що буде становити загрозу для кацапстану, ось тоді і загрози для України, якщо не зникнуть, то суттєво зменшаться. Натякаю. ТОМАГАВКИ. Багато. На 275 млн, якраз 275 штук, якщо не помиляюсь, вийде.
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