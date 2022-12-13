США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи для Украины, - Белый дом

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о выделении помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления",- отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры будут ослаблены.

"Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу Украине и украинскому народу", - подчеркнул Салливан.

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