Ночью в Брянской и Курской областях РФ раздавались взрывы

В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.

"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.

Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.

Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, вероятно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климове произошел пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.

Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.

Также сообщается о взрывах в Курской области.

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