Ночью в Брянской и Курской областях РФ раздавались взрывы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.
Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.
Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.
В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, вероятно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климове произошел пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.
Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.
Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.
Также сообщается о взрывах в Курской области.