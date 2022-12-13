За минувшие сутки россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области, 16 человек получили ранения, - ОВА
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Оккупационные войска РФ за минувшие сутки убили 3 гражданских жителей в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 12 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Горняке и 1 в Часовом Яру.
Еще 16 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.