Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 декабря потери личного состава противника составляют около 95 260 человек.