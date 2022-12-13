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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 декабря потери личного состава противника составляют около 95 260 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 95260 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2966 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 5930 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1931 (+2) ед,

РСЗО - 404 (+7) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+0),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,

специальная техника - 170 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Для них це не втрати. Весною, було більш відчутно, там більш підготовлені були, в яких вкладали значно більше часу і грошей в підготовку, принаймі на папері. А зараз просто витратний матеріал в якості піхоти з автоматами завалює позиції ЗСУ. Такого вони можуть і мільйон втратити перш ніж почнуться якісь заворушення по поваленню путіна. Але якщо усім компенсації перестануть платити, то почнеться раніше набагато. Але це так довго не затягнеться. Санкції також працюють. І в комплексі, цей сніжний ком матиме значно більше прискорення. І чим довше він летить, тим складніші наслідки будуть. Шкода, що для України наслідки теж з кожним днем все болючіші, бо у нас гинуть кращі, а у них найменш пристосовані.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Yevgeny Mironov
    Пацан к успєху шОл....(с)

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