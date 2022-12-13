Рашисты 58 раз обстреливали Херсонщину: 3 человека погибли, а 15 получили ранения
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Войска РФ 57 раз обстреляли территорию Херсонщины, били из артиллерии РСЗО и минометов.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Под массированным вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", - отметил он.
В результате обстрелов погибли 3 человека, 15 жителей получили ранения.