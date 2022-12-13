Новую массированную атаку следует ожидать когда угодно. Россия будет и дальше атаковать объекты энергетики, - Воздушные силы
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ожидать этот обстрел нужно всегда. Ситуация остается такой же, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах. Поэтому, относительно (новых. – ред.) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам", - рассказал Игнат.
Он подчеркнул, что Россия использует весь спектр вооружения. И с самого начала полномасштабное вторжение применяет советские ракеты.
"Имеем в виду такие ракеты, как Х-22, которые выпускают бомбардировщики Ту-22М3. Те же "Точка-У", которые Россия использует, так же она применяет и С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, а россияне их применяют как баллистические ракеты", - отметил Игнат.
По его словам, россияне чаще используют советские ракеты, не высокоточные и недальнобойные.
"Такие ракеты Россия чаще всего использует в прифронтовых городах, в зонах, где можно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие в основном атакует тыловые регионы Украины. В частности, центральные и западные, поскольку туда добраться могут ракеты Х-101, "Калибр", Х-555 и "Искандеры", - подчеркнул Игнат.
Представитель Воздушных сил ВСУ не исключает, что мишенью врага снова станут объекты энергетики, поскольку россияне не оставили своих террористических намерений.
"Разумеется, ожидаем эти (ракетные. – Ред.) удары всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Потому что таким образом хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", - подытожил Игнат.