За прошедшие сутки российские оккупанты убили 7 гражданских, 33 человека получили ранения, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 7 гражданских граждан, получили ранения - 33.