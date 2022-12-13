Группа стран ЕС официально возмутилась заявлением Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ, - Reuters

Группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что с Россией следует говорить о "гарантиях безопасности" для нее - в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Reuters со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах отмечает, что в понедельник 12 декабря группа государств официально выразила недовольство и объяснила Франции свою позицию относительно слов Эммануэля Макрона о том, что Западу следует подумать, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине

Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому - по словам двух дипломатов - присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно и Чехия. Агентству пока не удалось получить официальные подтверждения или опровержения этих деталей.

По словам трех дипломатов, Чехия на прошлой неделе передала европейским столицам проект демарша. В документе говорилось о том, что все предыдущие действия РФ в отношении европейской архитектуры безопасности имели целью расколоть и ослабить Европу. В нем также напомнили, как развивался диалог с Кремлем по вопросам безопасности, начиная с акта о сотрудничестве России и НАТО в 1997 году до обсуждений, которые Москва инициировала перед открытым нападением на Украину, в конце 2021 года.

Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции.

Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.

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