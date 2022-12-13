За последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта, - Гайдай

Штабы и казармы российских наемников из ЧВК "Вагнера" регулярно оказываются под обстрелами.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Хлопок" из-за курения у "вагнеровцев" происходит либо в штабах, либо в казармах - за последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, российские захватчики вывозят оборудование из шахт Луганщины, безработные, вероятно, окажутся на фронте.

"Большое количество мужчин из оккупированной части региона пропало без вести, потому что трупы россияне не забирают, или вернулись искалеченными. Некоторые населенные пункты до сих пор закрыты на въезд и выезд", - подытожил глава обладминистрации.

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