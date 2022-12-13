Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ, - Офис генпрокурора (обновлено)

Новые факты сексуального насилия, связанного с военной агрессией РФ, устанавливаются на деоккупированных территориях. Там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.



"С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта СНПК. Уже сообщено о подозрении 6 военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден", - говорится в сообщении.

В Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.



Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или относившихся к ВСУ, забирали из семей, пытали.



Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

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