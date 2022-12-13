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Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"

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Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"
На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - Укрэнерго 01

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Топ комментарии

  • vigo
    Сьогодні мені на очі потрапило "хороші новини, світла стане більше, ми запустили всі енергоблоки АЕС, що стали після обстрілів".
    То це фейк?
    Чи фейк про "значний дефіцит потужності"?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Що ти "Стёпа" називаєш "програшем" фінів?! Те що СРСР якій бажав захопити УСЮ Фінляндію задовольнився часткою Карелії особливо враховуючи те, що співвідношення потенціалу супротивників були 1 до 20-ти, а по деяким видам озброєння 1 до 40?! Те що СРСР втратив у цій війні безповоротно померлими більше 95 тисяч а фіни, разом із мирним населенням менше 27-ми?! Смішний же ти ватнику! Тоді що, СРСР "виграв", особливо від виключення з лав Ліги націй і вважався, та й був насправді, нічим не кращій за гітлерівську Германію?! Яка ж вивернута "логіка" у рашистів, не має нічого спільного з людською!
  • maravillo
    А, ну ******, один генератор поставимо на Київ, другий на Дніпро.
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