Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"
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На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.