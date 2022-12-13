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России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский

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России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетическим объектам страны.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит 13 декабря в Париже, передает Цензор.НЕТ.

"Уже прошли массированные ракетные удары против нашей энергетики. Начался постоянный террор иранскими дронами. Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей нашей страны. России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления. Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради страны и украинцев против блекаутов и энерготеррора", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике.

"Но сейчас большинство наших электростанций к сожалению повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков АЭС. Сработала автоматика, к счастью, без инцидентов. Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро. Каждый раз после каждого российского удара мы пытаемся восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество, но все равно ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы украинцев от поставок из-за критического дефицита электричества", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Maksim Perepelitca
    До чого тут - поразка , та ще й всього демократичного світу .? Блекаут це - блекаут ,, це лише - вимкнення світла . !
    Це удар по інфраструктурі , але від цього демократія не перестане існувати . І вже точно - любові до диктатури не побільшає .
  • 5 копійок
    Одкровення від Зелі. Глава 12, вірш 13.
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