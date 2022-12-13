Зеленский предложил создать Парижский механизм координации усилий в ответ на энерготеррор со стороны РФ

Создать специальный механизм координации усилий – Парижский механизм, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора, предложил президент Украины.

Об этом Владимир Зеленский отметил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы не имеем к сожалению такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать такую систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", – сказал он.

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