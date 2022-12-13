Еврокомиссия готова выделить 30 млн евро для закупки 30 млн LED-ламп для украинцев, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия готова выделить 30 миллионов евро, что покроет покупку около 30 миллионов светодиодных ламп (LED).

Об этом во время энергетического "Рамштайна" сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Мы все внимательно выслушали президента Зеленского, который обратился к международному сообществу по предоставлению 50 миллионов LED-ламп для украинских домов. Они важны, потому что они на 88% более энергоэффективны, чем старые лампочки. Это чрезвычайное энергосбережение. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватта электроэнергии, что равняется годовой добыче одной АЭС", — сказала она.

Она призвала другие страны присоединиться к финансированию закупок таких ламп.

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