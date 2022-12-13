О выводе войск из Украины до конца года не может быть и речи, - Песков

О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Его попросили прокомментировать предложение президента Владимира Зеленского о том, что России следует начать вывод войск из Украины к Рождеству.

"Об этом не может идти и речи", - сказал Песков. Он пояснил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

"Это реалии, которые произошли через ту линию, ту политику, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - продолжил Песков.

По его словам, "эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате прошедших на этих территориях референдумов".

"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", - подытожил Песков.

Напомним, ранее Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество.

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