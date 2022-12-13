В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 8 кораблей. Ракетоносителей среди них нет. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 13 декабря в акватории Черного моря находится 8 русских кораблей. Среди них – ни одного ракетоносителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
Как отмечается, на 13.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.