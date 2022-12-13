Мы должны инвестировать в реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в голод и нищету, - Гутерриш

Международное сообщество должно инвестировать в надежную реконструкцию Украины.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Война в Украине – это постоянный гуманитарный ужас, ежедневно ухудшающийся с падением температур. Мирные жители платят высокую цену зимой, особенно живущие вблизи фронта, не имеют отопления, воды и основных услуг. Каждая крупная электростанция и система водоснабжения были повреждены из-за российских обстрелов. Специалисты работают без перерывов, чтобы отремонтировать критическую инфраструктуру", – сказал он на международной конференции солидарности с народом Украины.

Генсек ООН отметил, что на сегодняшний день в Украине 10 млн. потребителей, среди которых "семьи, бизнес, больницы, школы не имеют электроэнергии, а миллионы - отключены от воды и отопления". Также он отметил, что из-за серьезных разрушений, домов, зданий и критической инфраструктуры будут восстанавливаться годами.

Гутерриш также отметил, что тысяча генераторов сейчас "закупаются или уходят в Украину из-за границы, но все это лишь капля в море".

Так же, он заявил, что объемы разрушений в Украине нуждаются в решительной поддержке международного сообщества, выходящего за пределы гуманитарной помощи.

"Мы должны инвестировать в надежную реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в бедность, голод, нищету миллионов украинцев. Мы должны работать вместе, чтобы создать условия для мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - подчеркнул генсек ООН.

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