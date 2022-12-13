Западные танки могут помочь Украине так же, как Франции во Вторую мировую, - Кулеба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Украина сегодня - это как большая дивизия генерала Леклерка. Его дивизия состояла из французов, которые стремились освободить страну, под умелым лидерством - его и Шарля де Голля. Но дивизия была вооружена западными - американскими и британскими - танками, артиллерией и другим вооружением", - отметил Кулеба.
В этом, по его словам, Украина сейчас похожа на тогдашнюю Францию, которая оказывала сопротивление.
"Мы стремимся к свободе, ненавидим оккупантов - и выгоним их. У нас есть смелость и стойкость, чтобы сделать это. Но нам нужно западное оружие, чтобы достичь успеха. И как когда-то американское и британское оружие помогло французам освободить свою страну, так сейчас западное оружие - и французское тоже - помогает нам. Но работу делаем мы. Жизнь отдают наши бойцы. Поэтому о такой параллели действительно можно говорить. А если однажды украинские военные будут продвигаться, освобождая украинские территории, на танках "Леклерк", предоставленных Францией - такая параллель станет еще более заметной и исторической", - добавил он.
В интервью он также еще раз объяснил, почему Украина не рассматривает отказ от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны, напомнив, что внеблоковый статус в 2014 году не защитил Украину от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии РФ на Донбассе.