Потасовка в Броварах: рейдеры напали на журналиста и выламывают двери местного завода, - СМИ

13 декабря в Броварах под Киевом – горячо. Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН", подчиняющегося пророссийскому олигарху Виктору Полищуку, силой пытаются захватить здание "Броварского завода пластмасс". В результате событий пострадал корреспондент "Стоп нелегал ТВ", а также правозащитники ВОО "Стоп коррупции".

Об этом сообщает с места журналистка "СтопКора" Наталья Дигтяр, передает Цензор.НЕТ.

"Просто при мне произошло нападение на журналиста "Стоп нелегал ТВ" Дениса Шинкаренко. На него напал неизвестный мужчина – он ударил Дениса и выбил у него из рук телефон. Все это мы зафиксировали на видео", – рассказала она.

Сам пострадавший подтвердил слова о нападении. Шинкаренко вызвал скорую помощь и полицию, которых пока не пускают на территорию предприятия.

"Сегодня я приехал на "Броварской завод пластмасс", где происходит рейдерский захват. Ко мне подошел Сергей Колесник, называющий себя представителем "новых владельцев", начал хамить, разбил мне телефон и нанес телесные повреждения. Пока я вызвал "скорую", потому что у меня головокружение в голове. Вызвал также полицию. Я слышал крики с 3-го этажа, что там произошло - мне неизвестно, но похоже, что еще какая-то стычка", - рассказал он в комментарии "СтопКору".

На видео, обнародованном "СтопКором" видно, как Сергей Колесник выбивает телефон из рук Шинкаренко. После чего, по словам потерпевшего, нападающий дал пару пощечин журналисту. Далее агрессор с ломом выломал замок, дал ломом по рукам нескольким людям, которые пытались остановить его и похитил генератор из здания завода. Все это происходило на виду у полиции охраны.

В то же время, как нам стало известно, внутри предприятия действительно произошла потасовка.

О ходе событий там сообщает очевидец – правозащитник ВОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.

"С самого утра в 10:30 уже известный нам Сергей Колесник с 5-ю мужчинами на 3 этаже с лестницы выбил окно на балкон. С помощью лома рейдеры также выбили пластиковую дверь, зашли в здание и напали на трех парней, которые здесь арендаторы. Нас они "задули" из огнетушителя, была потасовка. Пока мне тяжело дышать. Мы вызвали полицию, но никого не пускают, даже скорую. При этом теперь участвовавшие в этом охранники делают себя пострадавшими", - подчеркнул он.

Литвин также добавил, что человек, назвавшийся представителем нового владельца здания Сергей Колесник, который непосредственно вскрыл ломом дверь и проник на третий этаж здания, сейчас находится на месте происшествия и раздает полиции указания по осуществлению пропуска и непропуска лиц на территорию завода.

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Журналисты пообщались с еще одним мужчиной, который тоже назвал себя "представителем владельцев".

"У меня нет полномочий пропускать журналистов, вопрос не ко мне, это не в моей компетенции. У меня другие обязанности, оставьте меня в покое. У меня распоряжение руководства – никого не пропускать. Мое руководство – это компания "Стар Инвестмент ВАН", – сказал он.

Напомним, обострение ситуации вокруг "Броварского завода пластмасс" продолжается уже вторую неделю подряд. Акционеры предприятия заявляют о рейдерстве. Да, по их словам, ООО "Стар Инвестмент ВАН" действительно выкупило права на завод, но впоследствии сделка была отменена судом. Несмотря на решение Фемиды представители ООО при содействии исполнителя Ярослава Бережного быстро перерегистрировали предприятие и называют себя его владельцами и силовым методом пытаются захватить завод.

В рейдерстве представителям общества также оказывает содействие полиция охраны, о чем мы писали ранее.

По данным "СтопКора", ООО "Стар Инвестмент ВАН" подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику экспрезидента российской федерации Дмитрию Медведеву Виктору Полищуку.

"СтопКор" обращался с информационными запросами в "Стар Инвестмент ВАН", а также в центральный офис ТЦ "Gulliver", чтобы подтвердить или опровергнуть связи, но ответа пока нет.