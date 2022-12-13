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В Украине масштабная воздушная тревога

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В Украине масштабная воздушная тревога
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В частности, тревога объявлена во всех областях, даже в оккупированном Крыму.

Пока о пусках ракет не сообщалось. Что стало причиной объявления тревоги – пока официально не известно. По данным телеграм-каналов, это произошло из-за активности МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал". Этот ракет наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

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  • Mikhail Saveliev
    Смерть кацапам
  • Валентина Саюн c856325a
    Україна, тримайся.
  • Огусто
    Мавпи з гранатою; ХЗ куди кинуть.
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