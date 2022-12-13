В центре Мелитополя прогремел взрыв, - Федоров
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Очередной взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.
"Сразу после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - пишет он.