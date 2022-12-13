Россия перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", - "Беларускі Гаюн"

Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.

"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - говорится в сообщении группы "Гаюн".

Как выяснилось, именно из-за полета МиГ-31К в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога.

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