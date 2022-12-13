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Россия перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", - "Беларускі Гаюн"

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Россия перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", - "Беларускі Гаюн"
Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.

"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - говорится в сообщении группы "Гаюн".

Как выяснилось, именно из-за полета МиГ-31К в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные в Беларуси перемещают свою технику ближе к границе с Украиной, - "Беларускі Гаюн"

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Дуже просто - вони їх там СХОВАЛИ!!! Бо знають що українці по території БРСР не стрілятимуть А на будь-який аеродром РОсії "прилетіть" може
  • Al-Goritm Ain-Moment
    👍Тільки хотів написати. Ховають, падлюки, літачки. Бояться.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Україна завдавала вже ударів по російських аеродромах було б доцільно вдарити і по Білорусі
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