Италия будет оказывать военную помощь Украине, по крайней мере, до начала переговоров о мире, - министр обороны Крозетто
1 54512
Италия будет поставлять оружие Украине до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры с Россией.
Об этом сообщил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Я отдаю себе отчет, что военная помощь рано или поздно должна закончиться, и закончится она тогда, когда начнутся мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - отметил он.
"Несомненно, мы все хотим мира, но этой цели нельзя достичь без оказания помощи стране, которая столкнулась с односторонней агрессией с нарушением международного права", - добавил министр.