Наев обсудил с польским коллегой Пиотровски ситуацию на границе с Беларусью из-за "внезапной проверки" готовности войск РБ

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе польской стороны.

Стороны обсудили ситуацию безопасности на украинско-белорусской границе, в связи с "внезапной проверкой" боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе разговора Томаш Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны и т.д.

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"Со своей стороны генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также рассказал о возложенных задачах на украинских военнослужащих, ежедневно стоящих на защите границы. В этом контексте он обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации общих действий", - говорится в сообщении.

В то же время, Пиотровски заверил в полной политической поддержке и оказании всесторонней помощи Украине от польской стороны.

"По завершению разговора генерал-лейтенант Сергей Наев в очередной раз отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой, Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы", - подытожили в Командовании ОС ВСУ.