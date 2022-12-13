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Госпогранслужба о внезапной проверке боеготовности армии Беларуси: Изменений в обстановке не фиксируется. Это нагнетание ситуации

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Госпогранслужба о внезапной проверке боеготовности армии Беларуси: Изменений в обстановке не фиксируется. Это нагнетание ситуации
Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью подразделения, способные совершить вторжение. В Госпогранслужбе считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы (с Беларусью. - Ред.). Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются. Создание группировок, которые могли осуществить вторжение (со стороны Беларуси. - Ред.) мы не фиксируем", - отметил он.

Демченко считает, что объявленная проверка боеспособности белорусской армии является нагнетанием ситуации. В то же время он добавил, что это дополнительный вызов для пограничников.

"Мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной", – резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Старый Котяра 91554d72
    Ну да!
    А хто 23 лютого розпинався з кожного утюга: "Нападу зі сторони Росії не буде." А так вірю, та на всяк випадок хрестюсь.
  • Andrii Pushkarchuk
    В ніч на 24 лютого теж говорили, що ударні угруповання не сформовані. Але ранок показав своє бачення ситуації.
  • Валентина Саюн c856325a
    Не фейк, бо значні сили таки стоять на кордоні. А буданов говорив,що війни не буде і що Азов швидко повернуть. До речі, не письмовий наказ є щодо цієї теми. Куди,кому і коли.....
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