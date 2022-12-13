14 лет за решеткой проведет российский агент, который "сдавал" позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Среди основных задач предателя было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в районе Краматорска. Кроме того, он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона.

Злоумышленник был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Донецкой области в мае этого года. У него изъят мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.

По данным следствия, приспешником оккупантов является местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб РФ, поскольку тот неоднократно выражал свои прокремлевские взгляды

По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

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За это злоумышленник получал деньги из страны-агрессора.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ своевременно уличили российского агента и задокументировали его преступные действия. Тем самым сорвали планы врага по использованию разведданных для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Краматорску.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.







