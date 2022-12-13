Новости • Помощь Украине, Война

Германия будет поддерживать восстановление Украины в течение многих последующих лет, - Шольц

1 77018
Германия будет поддерживать восстановление Украины в течение многих последующих лет, - Шольц
Германия вместе с партнерами будет прилагать многолетние усилия для восстановления Украины, страдающей от российской агрессии.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подобно тому, как мы вместе с нашими партнерами и союзниками сейчас массово поддерживаем борьбу украинцев за свободу, мы будем также поддерживать усилия по восстановлению Украины в течение многих последующих лет. Преобразование Украины в сильное европейское государство с производительной и устойчивой промышленностью и сельским хозяйством имеет важное значение не только для самих украинцев, это также является предпосылкой для сильной Европы, для сильного Европейского Союза, к которому Украина присоединится", - сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время своей жестокой захватнической войной против Украины Россия снова хочет расколоть Европу на сферы влияния, а целью Путина является создание новой Российской Империи.

"Для этого он разрушает мосты, инфраструктуру, энергетику и водоснабжение Украины; для этого он расстреливает ракетами мужчин и женщин, стариков и детей", - сказал канцлер.

По его словам, речь идет не только о серьезном нарушении международного права, а также о том, что одна страна пытается жестоко навязать собственные правила.

"Только по этой причине Россия не должна выиграть эту войну, и она не выиграет войну", - подчеркнул Шольц.

Читайте также: Когда-то мы снова начнем сотрудничество с РФ, а сейчас – усиливаем санкции, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Альтер Эго 9ddf884b
    Да, прозревают европейские политики. Это хорошо, хорошо, что предоставляют военную помошь, которой небывает мнгого. Хорошо, что финасируют дефицитный бюджет Ккраины. Спасибо всем странам, что помагают.
  • Anna Nowicka
    Давай помолчи и поработай без бла-бла. Всё понятно уже. Сконцентрируся. Не будь Макроном. за тобой Германия, а не жаренные лягушки.
  • Mod Dom
    "Тільки з цієї причини Росія не повинна виграти цю війну, і вона не виграє війну", - додав Шольц.
    так дай Леопарды вместо бла бла
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости