Рада одобрила персональные санкции против экс-капитана сборной Украины Тимощука и спортсменов из РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Экс-футболист сборной Украины оказался в списке 56 спортсменов (55 – российских), в отношении которых применили ограничительные меры.
Срок действия санкции против Тимощука и других спортсменов из списка составляет десять лет. В нем указано 18 пунктов с ограничительными мерами против экс-футболиста, среди которых - блокирование активов и ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также лишение государственных наград и других форм награждения, что касается именно Тимощука.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям РФ и продолжает работать в тренерском штабе российского "Зенита".
В марте 2022 против Тимощука ввела санкции Украинская ассоциация футбола. Главный футбольный орган страны лишил его тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков команды, лишил всех титулов, полученных в Украине и запретил заниматься футбольной деятельностью.
Напомним, в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все – в составе "Шахтера").
После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще одержал два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".
С полным перечнем спортсменов, против которых одобрили санкции, а также ограничений, которые против них применили, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.