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Макрон – украинцам: "Без России – значит с нами"

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Макрон – украинцам: "Без России – значит с нами"
Франция будет поддерживать Украину на всем пути к свободе: в войне против России и после победы в ней.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу сказать очень простыми словами и очень торжественно: Без России – значит с нами. С первого дня войны, до последнего дня войны и после нее – с нами, потому что мы сегодня имеем вместе совместную веру в победу, и это единственный выбор, который возможен для Франции", – подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что украинцы сделали свой выбор - они выбрали свободу и согласились пойти на все риски: быть без газа, без света и без электрики, но чтобы быть без России, без оккупанта.

"Мы все верим в путь Украины. Без России – значит с нами", - добавил Макрон.

Напомним, 11 сентября 2022 г. президент Владимир Зеленский обнародовал послание для россиян. Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не склонят Украину к уступкам.

"Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и без вас!" –  отметил тогда глава государства.

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Топ комментарии

  • Epic musikk
    Заява потужна, але якби її підкріпити відправленням кількох десятків цезарів, було б ще потужніше.
  • Олег Кущ e096799b
    Макрон без телефона, значит с головой
  • Анатолий К 65c6a92d
    Вже накинулися на Макрона. А хто вам всім заважав рухатися в Європу, а не до москви? Яка була зовнішня політика України? Дуже проста - разом з "братами" кацапами аж до 2014 року, пока ці "братани" не напали. Ну як "брати", допомогли? Не всю ще економіку знищили? Як там наші літаки ТУ і наші ракети, які ми віддали щоб кацапи були по "Будапешту" нашими гарантами безпеки і суверенітету, захистили? Чи то французи віддали нашу ядерну зброю? Сьогодні Маркон і вся Європа бачить, що ми захищаємося і йдемо від психічно хворої країни і готовий нам допомагати. Щиро дякую за потужні слова і дії. Маркон вам не поклав дожного кілометра асфальту, а дав вже більше потужної зброї, чим ми виготовили з 2019 по 2022 рік.
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