ВР приняла закон о конкурсном отборе судей в Конституционный Суд
Об этом сообщил в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент принял законопроект №7662 относительно отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе в целом. За - 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - написал он.
Напомним, в сентябре ВР приняла в первом чтении законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе, который был передан Венецианской комиссии.
Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по документу.
Однако новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".