Парламент принял закон о национальных меньшинствах

Верховная Рада приняла в целом законопроект 8224 о национальных меньшинствах (сообществе) Украины. Его принятие является одним из требований для движения Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за документ проголосовали 324 народных депутата.

Заметим, что законопроект был представлен на рассмотрение парламента 24 ноября. Им закрепляется определение "национальных меньшинств (сообществ)", их права, свободы и обязанности, а также особенности соответствующей государственной политики.

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Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляются полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Документ предусматривает создание консультативно-совещательных органов при органах исполнительной власти разных уровней, а также центры национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах. Также отдельно регламентируется вопрос международного сотрудничества и зарубежных связей национальных меньшинств (сообществ).