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Для завершения войны Россия должна оставить все территории Украины по состоянию на 2013 год, - Кулеба

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Для завершения войны Россия должна оставить все территории Украины по состоянию на 2013 год, - Кулеба
Дипломатическое завершение войны будет базироваться на выходе РФ со всей территории Украины по состоянию на 2013 год.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территориальная целостность Украины не обсуждается. Любое решение или дипломатическое завершение будет основываться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

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  • Anna Nowicka
    это ловушка, этого мало
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  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Територіальна цілісність України не обговорюється
  • Boris Dupletov UA
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