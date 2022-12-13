ВСУ ликвидировали российского подполковника Кудрина, "героя ЛНР" и командира батальона "Хулиган", - блоггер
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан (Штирлиц).
На сайт "Миротворец" россиянин внесен в качестве военного преступника и мародера. Отмечается, что ради шутки и наказания Хулиган неоднократно сливал в открытый доступ данные своих подчиненных.
Кудрин присоединился к оккупационным силам еще в 2014 году – возглавил террористов, которые напрямую подчинялись российской разведке.
По его приказу, захватчики неоднократно обстреливали жилые районы Луганской области. Вместе с другими оккупантами Кудрин участвовал в пытках и убийствах украинских военных.
Кудрин был разоблачен на фактах мародерства - "отжимал" автомобили у украинцев на оккупированных территориях и торговал ворованным.
Имел орден за "взятие" Дебальцево в 2015 году. Против Кудрина в Украине возбуждено уголовное производство.