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ВСУ ликвидировали российского подполковника Кудрина, "героя ЛНР" и командира батальона "Хулиган", - блоггер

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В боях ВСУ ликвидировали подполковника ВС РФ, командира батальона Дениса Кудрина (позывной – Хулиган) из Белгородской области, воевавшего против Украины с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан (Штирлиц).

На сайт "Миротворец" россиянин внесен в качестве военного преступника и мародера. Отмечается, что ради шутки и наказания Хулиган неоднократно сливал в открытый доступ данные своих подчиненных.

Кудрин присоединился к оккупационным силам еще в 2014 году – возглавил террористов, которые напрямую подчинялись российской разведке.

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По его приказу, захватчики неоднократно обстреливали жилые районы Луганской области. Вместе с другими оккупантами Кудрин участвовал в пытках и убийствах украинских военных.

Кудрин был разоблачен на фактах мародерства - "отжимал" автомобили у украинцев на оккупированных территориях и торговал ворованным.

Имел орден за "взятие" Дебальцево в 2015 году. Против Кудрина в Украине возбуждено уголовное производство.

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ВСУ ликвидировали российского подполковника Кудрина, героя ЛНР и командира батальона Хулиган, - блоггер 01

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Топ комментарии

  • Amber
    Прочитав, що в Мелітополі вибухом пошкоджений міст дуже важливий для логістики окупанта.
    Але є один нюанс.
    Міст був капітально відремонтований у 2021 році.
    За гроші, які не дали виробникам зброї.😡
    А тепер ми змушені його нищити.
    Виникає питання до української (чи ні?)
    ЗЕвлади:‼️‼️
  • Олександр Дніпро
  • Валентина Саюн c856325a
    Ну і чорт з ним. Орк одним словом
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