Новости • Война

Морская пехота Великобритании привлечена для "тайных операций высокого риска" в Украине, - генерал-лейтенант Магоуэн

17 01336
Морская пехота Великобритании привлечена для "тайных операций высокого риска" в Украине, - генерал-лейтенант Магоуэн
В начале 2022 года в Украину направили 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

Об этом в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel рассказал генерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В апреле военные вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое возобновляло там свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.

Читайте также: Путин отменил годовую пресс-конференцию, чтобы избежать дискуссий о "специальной военной операции", - британская разведка

В апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.

Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

Читайте также: Британия предоставит Украине 125 зенитных орудий

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Їх (морських піхотинців) в Україні немає, але вони є! Парадокс? Ні, це факт і факт приємний. Англія пам'ятає WW2 і як її підтримували американці в скрутні часи, тому і допомагає Україні всіма засобами.
  • Аллоизий No4
    Да штож за балаболы пошли?
  • Владислав Васильченко
    #башить орков это почетная и важная миссия союзников Украины.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости