Морская пехота Великобритании привлечена для "тайных операций высокого риска" в Украине, - генерал-лейтенант Магоуэн

В начале 2022 года в Украину направили 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

Об этом в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel рассказал генерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В апреле военные вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое возобновляло там свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.

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В апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.

Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

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