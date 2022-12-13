Подтверждена ликвидация руководящего состава 58-й армии оккупантов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о подтверждении потерь российских оккупантов, в том числе руководящего состава 58-й армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и 150 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

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