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Подтверждена ликвидация руководящего состава 58-й армии оккупантов, - Генштаб

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Подтверждена ликвидация руководящего состава 58-й армии оккупантов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о подтверждении потерь российских оккупантов, в том числе руководящего состава 58-й армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и 150 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Mykola Korzh
    Бальзам на душу))
  • Володимир Затилюк
    Бальзам на душу! Так тримати хлопаки! В добрий час!💪
  • Neftekachka Beznadega
    Военные на своих плечах и своими жизнями, вытаскивают страну из пропасти, куда ее привели деятели из шапито-95, которые сочли что управлять страной так же просто, как играть в КВН.
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