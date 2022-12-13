Порошенко о законопроекте по отбору судей КС: Это профанация, препятствующая членству Украины в ЕС

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного Суда Украины, превращающий независимую процедуру в профанацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся 90% украинцев", – подчеркнул Порошенко.

"В 2020 году, два года назад, я вместе со своими коллегами зарегистрировал законопроект о принципах формирования Конституционного Суда. Он получил поддержку общественных организаций, он получил поддержку наших партнеров. И ключевое – он базировался на положительном опыте формирования Высшего антикоррупционного суда Украины", – напомнил пятый президент.

"Я горжусь тем, что Антикоррупционный суд был полностью сформирован, с решением ВККС, с решением Высшего совета правосудия, с проведением конкурсов, при участии Рады. И на сегодняшний день после его более чем трехлетнего функционирования – это суд, который вызывает наибольшее доверие, вместе с Верховным Судом", – констатировал Порошенко.

"Мы предложили тот же механизм. Вместо того, сейчас мы рискуем получить профанацию. Профанацию конкурсов, профанацию экспертов. И совещательный голос, который на сегодняшний день не приближает Украину к Европейскому Союзу", – предостерег Порошенко народных депутатов.

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"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу", - отметил политик.

"За этот законопроект фракция "Европейская Солидарность" как за профанацию голосовать не будет", – подчеркнул Порошенко.