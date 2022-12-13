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Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками

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Верховная Рада приняла в целом законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности.

По информации нардепа Ярослава Железняка, законопроект в целом поддержали 228 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал снимок результатов голосования.

Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками 01

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Напомним, на бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".

В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разобрало риски в новой версии 5655.

Мэры украинских городов просили народных депутатов доработать документ с участием общественности и местных властей.

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Топ комментарии

  • Игорь Наумчук
    Країну перетворюють на "Бантустан"-це й є діяльність "п'ятої колони",диверсія й пособництво агресору! Ідейна близькість "Слуг " й "ОПЗЖ" оформилась у спільну роботу у парламенті на користь ворога !
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Госпідарі й надалі продовжують госпідарювати...нажаль...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    73%ные жлобы, вас (и всю Украину, благодаря вам) будут трахать по-закону вашего боневтика и его фаворитов, которые втЭкли, но вовремя, геройски вернулись, со своим интересом
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