На Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России, - Данилов о выводе оккупационных войск

Россия не согласится на предложение президента Украины Владимира Зеленского о выводе своих войск из нашей страны на Рождество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.

Напомним, вчера, 12 декабря в ходе выступления на саммите "Большой семерки" Зеленский предложил России начать вывод своих войск из Украины на Рождество.

По его словам, таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

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