Рада ратифицировала соглашение, позволяющее наладить производство Bayraktar в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, предусматривающее сотрудничество в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Цензор.НЕТ.

"Рада ратифицировала соглашение с Турцией (№0161). Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года. Почему это соглашение с Турцией важно? Оно позволит наладить в Украине производство Bayraktar", - информирует нардеп.

Напомним, в начале февраля президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве Турции и Украины.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства.

Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.