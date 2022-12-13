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Рада ратифицировала соглашение, позволяющее наладить производство Bayraktar в Украине

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Рада ратифицировала соглашение, позволяющее наладить производство Bayraktar в Украине
Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, предусматривающее сотрудничество в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Цензор.НЕТ.

"Рада ратифицировала соглашение с Турцией (№0161). Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года. Почему это соглашение с Турцией важно? Оно позволит наладить в Украине производство Bayraktar", - информирует нардеп.

Напомним, в начале февраля президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве Турции и Украины.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства.

Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Оце швидкість з 3-го лютого і тільки зараз,та ще й під час війни...
  • Voc Vox
    когда читаешь такое то не знаешь что первое -матюкаться или радоваться?-это во время войны когда шахиды уже давно бьют Эта мразь зэ-леная только сейчас что то там разрешила...иуды
  • Юрій Вінгорськи
    це означає що не пройшла навіть 9 місяців як байрактари розкуярили орків
    і вже є погодження ВР
    9 **** місяців!!!!!
    але за цей час проголосували техогляд і всіляку куєту для народу
    просунули хузна які закони для себе і "друзів"
    подали на майдані ТЦ по 700 баксів за м2 замість 5-6 тис
    то хто ворог в України????
    сумніваюсь що лище *****......
    і коли кажете Героям Слава,
    не забувайте що Бойко Герой України, їх зелену мать
    нема підстав для позбавлення!
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