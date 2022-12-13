В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм, - Данилов

В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм.

Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что налажено производство снарядов калибров 152 мм и 155 мм на наших предприятиях. Сейчас пойдет еще производство мин и других вещей. Речь идет на тысячи – это уже промышленный масштаб", - сказал Данилов.

Напоминаем, снаряды калибра 152 мм используются артиллерией советского образца, 155 мм – НАТОвского.

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