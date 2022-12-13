Нардепы приняли закон о СМИ во втором чтении. ФОТО

За законопроект 2693-д о медиа во втором чтении проголосовало 299 парламентариев. Он является одним из семи евроинтеграционных шагов, унифицирующих отечественное законодательство с нормами ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Аппарат цитирует народного депутата, заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук: "Конечно, этот законопроект даже шире директивы Евросоюза, потому что нам нужно было изменить и осовременить наше медийное законодательство, которое не менялось 16 лет. Оно было принято еще тогда, когда не было интернета вообще. Сегодня же у нас фактически медийный кодекс, объединяющий медийное законодательство".

По словам "слуги народа", закон "защищает журналистов и подтверждает их статус", он - "об уровне и прозрачных правилах для индустрии на медийном рынке".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О медиа" №2693-д в августе 2022 года.

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа. Мол, документ расширяет полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию, государственного регулятора телерадиовещания, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда, и требовать от платформ социальных медиа и веббраузеров удалять содержимое, запрещенное законом.

Согласно анализу НСЖУ, только 10% законопроекта напрямую касаются обязательств, которые Украина взяла на себя в качестве кандидата на вступление в ЕС. "Остальные свидетельствуют о желании властей больше влиять на СМИ: выносить запреты, штрафовать, закрывать их", - говорится в заявлении НСЖУ.

Как считают в Национальной ассоциации украинских медиа, документ не отвечает требованиям Европейской комиссии и Совета Европы, ограничивает свободу слова в стране.