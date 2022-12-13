Новости • Агрессия России против Украины, Война

Наступления из Беларуси пока не будет, - Данилов

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Наступления из Беларуси пока не будет, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у белорусов нет желания воевать с Украиной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в курсе, что там происходит. Действительно, сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут проводиться. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.

В то же время, он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

"Они (белорусы. – Ред.) знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере России, сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - сказал Данилов.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Evgeny N
    Ага, пам'ятаємо: чорна сорочка, "не нагнітайте", "травневі шашлики"...
    Ви стільки разів кричали "вовків не існує", коли вовки дерли стадо, що хто ж вам тепер повірить, що їх дійсно не існує, окрім подоляківців та мосейчучки?
  • Djala Pribila
    Але ж він у чорній сорочці!!! Що робить, хто скаже?
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