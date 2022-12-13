Наступления из Беларуси пока не будет, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у белорусов нет желания воевать с Украиной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в курсе, что там происходит. Действительно, сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут проводиться. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.

В то же время, он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

"Они (белорусы. – Ред.) знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере России, сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - сказал Данилов.

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