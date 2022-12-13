Верховная Рада приняла все законы, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – вице-спикер Кондратюк

Верховная Рада Украины выполнила свои обязательства и обещание до конца года принять евроинтеграционные законы, содержащиеся в семи основных рекомендациях Еврокомиссии Украины как стране-кандидату на вступление в ЕС.

Об этом по итогам заседания 13 декабря отметила заместитель председателя парламента Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Сегодня мы приняли три ключевых евроинтеграционных закона о медиа, прозрачную процедуру назначения судей Конституционного суда и о национальных меньшинствах (сообществе).

Таким образом, мы открыли путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в Европейский союз, которые могут начинаться уже с нового 2023 года", - подчеркнула вице-спикер.

Она отметила, что в сессионном зале был достигнут компромисс между разными фракциями и депутатскими группами практически по всем ключевым замечаниям и противоречивым моментам. В частности, из закона "О медиа" убрали "нехарактерные нормы, не имеющие отношения к директиве ЕС об аудиовизуальных услугах и касавшихся, в частности, избирательного процесса".

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"При этом мы осознаем, что принятый медийный закон не является константным, он еще будет меняться. Его реализация потребует предметного мониторинга, как медийных кругов в Украине, так и Еврокомиссией на практическое соответствие европейским ценностям свободы слова", - указала Кондратюк.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года. Она способствовала безвизу с европейскими странами и упрощенной торговле с выходом на новый рынок. Соглашение также является основой сотрудничества между ЕС и Украиной и поддержки со стороны Евросоюза реформ в стране.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь для начала переговоров о вступлении Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии. В частности, они связаны с необходимостью реформирования в сферах борьбы с коррупцией, а также предотвращения и борьбы с организованной преступностью.