Россия планирует большое наступление в январе-феврале, - Кулеба
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Российские оккупанты хотят провести большое наступление в январе-феврале 2023 года, надеясь на мобилизацию.
Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам главы МИД, в Кремле рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, и пытаются подготовиться.
Министр отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и снимаемую с хранения технику.
Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных сил Украины.