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Россия планирует большое наступление в январе-феврале, - Кулеба

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Россия планирует большое наступление в январе-феврале, - Кулеба
Российские оккупанты хотят провести большое наступление в январе-феврале 2023 года, надеясь на мобилизацию.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам главы МИД, в Кремле рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, и пытаются подготовиться.

Министр отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и снимаемую с хранения технику.

Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

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    Вони вже великонаступали Київ за 3 дні.
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